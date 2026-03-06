Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Der DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,13 Prozent tiefer bei 23 547,51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,070 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,534 Prozent auf 23 942,89 Punkte an der Kurstafel, nach 23 815,75 Punkten am Vortag.

Bei 24 028,44 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 342,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 4,65 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 06.02.2026, einen Stand von 24 721,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der DAX auf 24 028,14 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 419,48 Punkten gehandelt.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 4,04 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 23 342,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,94 Prozent auf 1 592,50 EUR), Scout24 (+ 2,76 Prozent auf 74,45 EUR), Beiersdorf (+ 1,89 Prozent auf 84,10 EUR), SAP SE (+ 1,03 Prozent auf 172,74 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 351,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-6,81 Prozent auf 39,42 EUR), Bayer (-3,67 Prozent auf 36,39 EUR), QIAGEN (-3,59 Prozent auf 39,10 EUR), Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 26,93 EUR) und Heidelberg Materials (-3,30 Prozent auf 174,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 647 499 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 195,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,62 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at