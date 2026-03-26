Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Zum Handelsschluss tendierte der DAX im XETRA-Handel 1,64 Prozent schwächer bei 22 581,07 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,937 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,942 Prozent schwächer bei 22 740,71 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22 957,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 22 557,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 813,41 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 289,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 24 340,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der DAX bei 22 839,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,98 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Brenntag SE (+ 1,58 Prozent auf 56,50 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 50,74 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 38,94 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 134,10 EUR) und Merck (+ 0,71 Prozent auf 106,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 150,20 EUR), Zalando (-3,87 Prozent auf 20,64 EUR), Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 436,00 EUR), MTU Aero Engines (-3,31 Prozent auf 309,60 EUR) und Airbus SE (-3,05 Prozent auf 163,34 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 314 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 171,514 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at