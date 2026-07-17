Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

Der DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent tiefer bei 24 828,12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,091 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,644 Prozent auf 24 755,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24 915,49 Punkten am Vortag.

Bei 24 850,75 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 651,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,544 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Stand von 24 934,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 702,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 370,93 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,18 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 900,10 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 984,20 EUR), EON SE (+ 1,80 Prozent auf 19,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,61 Prozent auf 27,11 EUR), Bayer (+ 1,55 Prozent auf 48,46 EUR) und Hannover Rück (+ 1,19 Prozent auf 255,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Commerzbank (-3,10 Prozent auf 36,85 EUR), Deutsche Bank (-2,67 Prozent auf 30,84 EUR), Scout24 (-2,36 Prozent auf 72,35 EUR), Siemens (-2,27 Prozent auf 264,55 EUR) und HOCHTIEF (-2,23 Prozent auf 455,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 783 353 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 205,888 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at