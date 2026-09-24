Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Donnerstag sank der DAX via XETRA letztendlich um 0,61 Prozent auf 25 255,92 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,125 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,581 Prozent schwächer bei 25 263,11 Punkten, nach 25 410,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 424,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 164,20 Zählern.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,924 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Wert von 26 106,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der DAX mit 24 740,36 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 666,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,92 Prozent nach oben. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Beiersdorf (+ 2,98 Prozent auf 78,18 EUR), Hannover Rück (+ 2,21 Prozent auf 259,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,99 Prozent auf 512,60 EUR), Allianz (+ 1,48 Prozent auf 419,20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,21 Prozent auf 368,10 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-3,94 Prozent auf 56,26 EUR), Rheinmetall (-3,41 Prozent auf 990,00 EUR), Scout24 (-3,25 Prozent auf 68,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,85 Prozent auf 70,82 EUR) und BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 7 121 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 210,434 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at