Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

Der DAX fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 24 825,36 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,070 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,585 Prozent schwächer bei 24 848,51 Punkten, nach 24 994,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 856,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 797,68 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,841 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 25 184,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, notierte der DAX bei 22 612,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, notierte der DAX bei 23 649,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,17 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Beiersdorf (+ 1,35 Prozent auf 74,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 26,46 EUR), Henkel vz (+ 0,85 Prozent auf 73,24 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 34,67 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,75 Prozent auf 53,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-5,53 Prozent auf 25,13 EUR), Infineon (-3,23 Prozent auf 79,36 EUR), Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 158,60 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 236,30 EUR) und Merck (-1,67 Prozent auf 144,55 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 045 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,879 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,51 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at