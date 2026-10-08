Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt am Donnerstagmittag zurück

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,88 Prozent leichter bei 24 884,07 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,113 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,875 Prozent schwächer bei 24 884,62 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 104,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 832,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 997,26 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26 007,63 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 24 897,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der DAX bei 24 597,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,40 Prozent nach oben. Bei 26 618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 933,90 EUR), Scout24 (+ 0,72 Prozent auf 69,65 EUR), Deutsche Börse (+ 0,48 Prozent auf 293,60 EUR) und BASF (+ 0,45 Prozent auf 51,41 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-3,51 Prozent auf 58,81 EUR), Fresenius SE (-3,32 Prozent auf 41,85 EUR), HOCHTIEF (-3,00 Prozent auf 388,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,64 Prozent auf 67,90 EUR) und QIAGEN (-2,43 Prozent auf 39,81 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 158 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at