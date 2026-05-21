Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich zurück

Der DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,33 Prozent tiefer bei 24 656,76 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,023 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,182 Prozent auf 24 692,21 Punkte an der Kurstafel, nach 24 737,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24 894,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 534,79 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 270,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der DAX bei 25 260,69 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Wert von 24 122,40 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,478 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Merck (+ 2,97 Prozent auf 126,40 EUR), Zalando (+ 2,63 Prozent auf 20,65 EUR), Symrise (+ 2,48 Prozent auf 77,62 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 51,89 EUR) und adidas (+ 1,21 Prozent auf 150,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Airbus SE (-4,29 Prozent auf 166,00 EUR), Commerzbank (-3,45 Prozent auf 35,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,37 Prozent auf 474,30 EUR), Scout24 (-2,30 Prozent auf 70,20 EUR) und Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 209,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 624 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 195,749 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at