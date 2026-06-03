Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,75 Prozent schwächer bei 24 934,75 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,065 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,843 Prozent schwächer bei 24 912,31 Punkten in den Handel, nach 25 124,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 967,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 906,51 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,592 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 292,38 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Wert von 23 790,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 091,62 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,61 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 0,98 Prozent auf 17,97 EUR), RWE (+ 0,54 Prozent auf 55,42 EUR), Daimler Truck (+ 0,48 Prozent auf 42,30 EUR), Merck (+ 0,46 Prozent auf 131,35 EUR) und Zalando (+ 0,38 Prozent auf 23,67 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Scout24 (-2,24 Prozent auf 74,15 EUR), Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 27,35 EUR), MTU Aero Engines (-2,03 Prozent auf 294,10 EUR), BMW (-1,89 Prozent auf 71,60 EUR) und Airbus SE (-1,85 Prozent auf 169,40 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 403 680 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,831 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,38 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at