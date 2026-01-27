Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 24 909,95 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,135 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,301 Prozent stärker bei 25 008,03 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 933,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25 020,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 861,27 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der DAX mit 24 340,06 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der DAX bei 24 308,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, notierte der DAX bei 21 282,18 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,51 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 349,54 Zählern erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 1,56 Prozent auf 48,82 EUR), Commerzbank (+ 1,41 Prozent auf 35,36 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,04 Prozent auf 27,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 511,80 EUR) und Allianz (+ 0,85 Prozent auf 368,50 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen BASF (-1,70 Prozent auf 45,55 EUR), Porsche Automobil (-1,48 Prozent auf 36,59 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,44 Prozent auf 102,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,43 Prozent auf 57,09 EUR) und GEA (-1,36 Prozent auf 61,75 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 603 252 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 225,350 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at