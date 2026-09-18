Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Freitag notierte der DAX via XETRA zum Handelsende 1,63 Prozent schwächer bei 25 296,44 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,126 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,468 Prozent leichter bei 25 596,46 Punkten in den Handel, nach 25 716,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 285,90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 656,22 Zählern.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,793 Prozent nach. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 26 128,36 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 25 026,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 674,53 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,09 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 142,25 EUR), RWE (-0,30 Prozent auf 60,44 EUR) und Fresenius SE (-0,42 Prozent auf 45,92 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-5,58 Prozent auf 76,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,76 Prozent auf 44,00 EUR), Continental (-4,50 Prozent auf 67,56 EUR), BMW (-4,46 Prozent auf 60,40 EUR) und Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 24 609 153 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 215,328 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at