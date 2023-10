Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Der DAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsschluss 0,23 Prozent auf 15 425,03 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,578 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,504 Prozent höher bei 15 537,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 460,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 575,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 413,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,86 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wurde der DAX auf 15 715,53 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, wies der DAX 16 023,00 Punkte auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Wert von 12 172,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,64 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 976,44 Zählern.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,72 Prozent auf 268,60 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 33,06 EUR), Hannover Rück (+ 1,01 Prozent auf 209,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,93 Prozent auf 73,62 EUR) und Fresenius SE (+ 0,67 Prozent auf 25,68 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil RWE (-1,82 Prozent auf 34,00 EUR), EON SE (-1,72 Prozent auf 10,86 EUR), Zalando (-1,71 Prozent auf 21,78 EUR), Siemens Energy (-1,64 Prozent auf 12,00 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,51 Prozent auf 22,80 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 493 184 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 145,230 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

