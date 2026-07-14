Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,40 Prozent auf 25 013,48 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,723 Prozent auf 24 932,62 Punkte an der Kurstafel, nach 25 114,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 018,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 905,07 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der DAX 24 635,30 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 044,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 160,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,93 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 900,10 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 2,61 Prozent auf 59,78 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 49,81 EUR), RWE (+ 1,28 Prozent auf 57,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,25 Prozent auf 44,85 EUR) und EON SE (+ 1,07 Prozent auf 19,31 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Scout24 (-2,70 Prozent auf 72,05 EUR), QIAGEN (-2,20 Prozent auf 35,53 EUR), Continental (-2,14 Prozent auf 71,30 EUR), Symrise (-1,99 Prozent auf 86,84 EUR) und Heidelberg Materials (-1,97 Prozent auf 166,75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 913 810 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,984 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,06 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at