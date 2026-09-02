Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus

Am Mittwoch fiel der DAX via XETRA letztendlich um 0,49 Prozent auf 25 843,34 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,183 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,321 Prozent tiefer bei 25 886,67 Punkten, nach 25 970,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 727,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 924,21 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 629,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der DAX einen Wert von 25 124,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 487,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,31 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,16 EUR), Commerzbank (+ 1,70 Prozent auf 40,68 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Bank (+ 1,06 Prozent auf 34,88 EUR) und Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 1 090,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-4,67 Prozent auf 23,07 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,76 Prozent auf 73,70 EUR), GEA (-3,52 Prozent auf 64,50 EUR), Daimler Truck (-3,07 Prozent auf 45,10 EUR) und Scout24 (-2,56 Prozent auf 76,15 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 846 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 220,337 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at