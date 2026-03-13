Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 1,08 Prozent auf 23 335,47 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,020 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,881 Prozent schwächer bei 23 381,91 Punkten in den Handel, nach 23 589,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 23 335,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 400,86 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der DAX noch bei 24 914,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 24 186,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 567,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 4,91 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 927,55 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 1,63 Prozent auf 22,38 EUR), Rheinmetall (+ 0,90 Prozent auf 1 564,50 EUR), QIAGEN (+ 0,73 Prozent auf 35,65 EUR), Hannover Rück (+ 0,39 Prozent auf 259,40 EUR) und Allianz (-0,06 Prozent auf 350,30 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3,21 Prozent auf 147,75 EUR), adidas (-2,62 Prozent auf 137,50 EUR), Henkel vz (-2,33 Prozent auf 69,44 EUR), Daimler Truck (-2,33 Prozent auf 42,71 EUR) und BMW (-2,23 Prozent auf 79,86 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 507 500 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 6,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at