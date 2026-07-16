Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags leichter

Am Donnerstag geht es im DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,96 Prozent auf 24 758,48 Punkte nach unten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,078 Prozent auf 25 018,95 Punkte an der Kurstafel, nach 24 999,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 021,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 696,17 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,822 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 910,41 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 24 154,47 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Stand von 24 009,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 0,893 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 900,10 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 1,19 Prozent auf 88,80 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,06 Prozent auf 35,12 EUR), Brenntag SE (+ 0,81 Prozent auf 59,58 EUR), BASF (+ 0,80 Prozent auf 48,33 EUR) und Beiersdorf (+ 0,71 Prozent auf 79,26 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-4,96 Prozent auf 63,97 EUR), Siemens Energy (-2,80 Prozent auf 147,92 EUR), MTU Aero Engines (-2,64 Prozent auf 339,80 EUR), EON SE (-2,48 Prozent auf 18,86 EUR) und RWE (-2,36 Prozent auf 55,38 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 379 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,022 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at