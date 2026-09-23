Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,46 Prozent auf 25 459,97 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,568 Prozent auf 25 724,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25 578,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 729,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 365,21 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,123 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 26 136,56 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, stand der DAX bei 24 893,58 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 23 611,33 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,75 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,52 Prozent auf 186,92 EUR), Deutsche Börse (+ 1,39 Prozent auf 283,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,20 Prozent auf 507,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,19 Prozent auf 1 003,20 EUR) und Hannover Rück (+ 1,03 Prozent auf 255,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Allianz (-3,53 Prozent auf 415,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,85 Prozent auf 42,23 EUR), Scout24 (-2,74 Prozent auf 72,65 EUR), Deutsche Bank (-2,60 Prozent auf 31,79 EUR) und Infineon (-2,41 Prozent auf 58,68 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 310 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 211,057 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at