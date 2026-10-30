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Marktbericht 30.10.2026 12:26:50

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter

Der DAX verzeichnet am fünften Tag der Woche Verluste.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,45 Prozent leichter bei 25 922,38 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,130 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,350 Prozent leichter bei 25 948,61 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 039,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 026,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 877,53 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 2,72 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 25 199,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25 612,03 Punkte. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 24 118,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,64 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 4,02 Prozent auf 49,89 EUR), Beiersdorf (+ 3,02 Prozent auf 83,24 EUR), Henkel vz (+ 2,44 Prozent auf 80,60 EUR), Symrise (+ 2,16 Prozent auf 93,74 EUR) und Scout24 (+ 2,05 Prozent auf 84,50 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-5,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (-4,20 Prozent auf 51,74 EUR), HOCHTIEF (-2,55 Prozent auf 374,40 EUR), Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR) und Siemens (-2,34 Prozent auf 267,35 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 508 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,847 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bayer 50,22 5,13% Bayer
Beiersdorf AG 82,56 2,00% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 79,96 1,55% Henkel KGaA Vz.
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Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
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Scout24 84,30 2,37% Scout24
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Siemens Energy AG 126,38 -6,20% Siemens Energy AG
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