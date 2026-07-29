Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schlussendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 25 448,76 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,122 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,345 Prozent höher bei 25 551,97 Punkten, nach 25 464,01 Punkten am Vortag.

Bei 25 571,45 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 336,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,041 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 626,89 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 23 954,56 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 24 217,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,71 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1 153,40 EUR), Scout24 (+ 5,05 Prozent auf 79,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 4,51 Prozent auf 37,54 EUR), BASF (+ 3,87 Prozent auf 50,86 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,98 Prozent auf 75,38 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5,70 Prozent auf 54,48 EUR), Vonovia SE (-2,09 Prozent auf 21,07 EUR), Siemens Energy (-1,97 Prozent auf 135,18 EUR), Commerzbank (-1,97 Prozent auf 36,85 EUR) und Continental (-1,94 Prozent auf 70,74 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 037 783 Aktien gehandelt. Mit 207,908 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at