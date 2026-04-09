Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 09.04.2026 09:29:08

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.

Am Donnerstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,60 Prozent auf 23 935,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,955 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,413 Prozent leichter bei 23 981,22 Punkten, nach 24 080,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 989,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 921,47 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 3,25 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der DAX einen Wert von 23 409,37 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Stand von 25 261,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der DAX-Kurs bei 19 670,88 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,46 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 1,30 Prozent auf 52,89 EUR), EON SE (+ 1,22 Prozent auf 19,85 EUR), Deutsche Börse (+ 1,18 Prozent auf 256,70 EUR), RWE (+ 1,10 Prozent auf 59,02 EUR) und Hannover Rück (+ 1,03 Prozent auf 274,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-2,18 Prozent auf 146,44 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 162,40 EUR), Rheinmetall (-1,50 Prozent auf 1 554,40 EUR), Continental (-1,40 Prozent auf 64,94 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 89,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 456 076 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 169,552 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
07.04.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
17.03.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 135,50 -1,53% adidas
BASF 53,30 2,05% BASF
Continental AG 64,56 -1,28% Continental AG
Deutsche Börse AG 256,50 1,34% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 31,14 -0,29% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,69 0,66% E.ON SE
Hannover Rück 274,00 0,96% Hannover Rück
Porsche Automobil Holding SE 32,03 -1,17% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 522,60 -3,02% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,50 0,21% RWE AG St.
SAP SE 142,78 -2,02% SAP SE
Siemens Energy AG 163,66 0,45% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 88,28 -1,98% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 773,89 -1,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen