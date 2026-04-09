Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.

Am Donnerstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,60 Prozent auf 23 935,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,955 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,413 Prozent leichter bei 23 981,22 Punkten, nach 24 080,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 989,01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 921,47 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 3,25 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der DAX einen Wert von 23 409,37 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Stand von 25 261,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, lag der DAX-Kurs bei 19 670,88 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,46 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 1,30 Prozent auf 52,89 EUR), EON SE (+ 1,22 Prozent auf 19,85 EUR), Deutsche Börse (+ 1,18 Prozent auf 256,70 EUR), RWE (+ 1,10 Prozent auf 59,02 EUR) und Hannover Rück (+ 1,03 Prozent auf 274,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-2,18 Prozent auf 146,44 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 162,40 EUR), Rheinmetall (-1,50 Prozent auf 1 554,40 EUR), Continental (-1,40 Prozent auf 64,94 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 89,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 456 076 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 169,552 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at