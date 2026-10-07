Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,83 Prozent auf 25 238,72 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,096 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,662 Prozent auf 25 280,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 449,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 285,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 222,63 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,050 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der DAX bei 26 006,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25 465,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der DAX mit 24 385,78 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,86 Prozent auf 70,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,93 Prozent auf 41,08 EUR), Brenntag SE (+ 0,89 Prozent auf 61,40 EUR), Zalando (+ 0,71 Prozent auf 22,56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,57 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-2,91 Prozent auf 62,80 EUR), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 358,80 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 273,80 EUR) und HOCHTIEF (-1,26 Prozent auf 407,20 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 211 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at