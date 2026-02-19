Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt ab

Der DAX zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 1,06 Prozent auf 25 010,05 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,147 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,316 Prozent auf 25 198,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 278,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 983,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 228,94 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,086 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 24 959,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 162,92 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Stand von 22 433,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 266,33 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,73 Prozent auf 41,09 EUR), Symrise (+ 1,32 Prozent auf 75,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 32,78 EUR), Vonovia SE (+ 1,26 Prozent auf 27,25 EUR) und Scout24 (+ 1,16 Prozent auf 69,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Airbus SE (-5,91 Prozent auf 188,70 EUR), RWE (-3,30 Prozent auf 51,00 EUR), Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 162,25 EUR), BASF (-2,34 Prozent auf 48,74 EUR) und Siemens (-2,12 Prozent auf 239,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 503 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 193,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at