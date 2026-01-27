Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsende ab

In Frankfurt war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Der DAX schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 24 908,23 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,135 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,301 Prozent stärker bei 25 008,03 Punkten, nach 24 933,08 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 848,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 020,22 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der DAX einen Wert von 24 340,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der DAX mit 24 308,78 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 21 282,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,50 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 349,54 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 850,00 EUR), Fresenius SE (+ 3,04 Prozent auf 49,53 EUR), Commerzbank (+ 2,21 Prozent auf 35,64 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,91 Prozent auf 379,40 EUR) und Zalando (+ 1,73 Prozent auf 24,06 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil GEA (-3,43 Prozent auf 60,45 EUR), Deutsche Börse (-2,77 Prozent auf 207,10 EUR), SAP SE (-2,69 Prozent auf 195,54 EUR), Porsche Automobil (-2,34 Prozent auf 36,27 EUR) und QIAGEN (-2,04 Prozent auf 45,49 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7 110 214 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 225,350 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,38 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at