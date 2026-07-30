Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt am Donnerstagmittag

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 25 440,10 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,133 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,106 Prozent auf 25 487,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25 460,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25 303,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 512,80 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,075 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 995,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, betrug der DAX-Kurs 24 292,38 Punkte. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 24 262,22 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,67 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 4,98 Prozent auf 93,52 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 56,11 EUR), Siemens (+ 2,41 Prozent auf 277,80 EUR), Brenntag SE (+ 1,82 Prozent auf 62,80 EUR) und Continental (+ 1,75 Prozent auf 71,98 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen adidas (-17,59 Prozent auf 150,20 EUR), Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 126,00 EUR), Airbus SE (-1,93 Prozent auf 205,75 EUR), QIAGEN (-1,61 Prozent auf 36,34 EUR) und Deutsche Börse (-1,59 Prozent auf 266,20 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die adidas-Aktie aufweisen. 2 222 668 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,145 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,26 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at