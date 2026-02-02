Airbus Aktie

Airbus

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

DAX im Blick 02.02.2026 09:29:39

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Handelsstart

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Handelsstart

DAX-Handel aktuell.

Am Montag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,41 Prozent leichter bei 24 439,30 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,106 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,598 Prozent auf 24 392,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24 538,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 384,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 446,91 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der DAX bei 24 539,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 958,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Wert von 21 732,05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,408 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), Hannover Rück (+ 1,51 Prozent auf 242,40 EUR), Beiersdorf (+ 1,34 Prozent auf 101,80 EUR), Henkel vz (+ 1,16 Prozent auf 75,02 EUR) und adidas (+ 1,11 Prozent auf 150,80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,01 Prozent auf 140,20 EUR), Deutsche Bank (-2,48 Prozent auf 32,48 EUR), Infineon (-2,08 Prozent auf 40,75 EUR), Airbus SE (-1,48 Prozent auf 190,60 EUR) und Rheinmetall (-1,04 Prozent auf 1 763,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 808 658 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 199,982 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,35 erwartet. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

Analysen zu Airbus SE

30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
