Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag fällt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 16 843,66 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,719 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16 834,13 Zählern und damit 0,412 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 903,76 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16 847,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 825,43 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,483 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, betrug der DAX-Kurs 16 751,64 Punkte. Der DAX wies vor drei Monaten, am 01.11.2023, einen Stand von 14 923,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, wurde der DAX mit 15 180,74 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,443 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 999,58 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 2,93 Prozent auf 53,38 EUR), Deutsche Bank (+ 1,48 Prozent auf 12,21 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 22,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,60 Prozent auf 185,85 EUR) und Rheinmetall (+ 0,58 Prozent auf 326,70 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil adidas (-8,06 Prozent auf 161,92 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,75 Prozent auf 28,25 EUR), Zalando (-2,22 Prozent auf 18,27 EUR), Sartorius vz (-1,88 Prozent auf 334,50 EUR) und Fresenius SE (-1,49 Prozent auf 25,73 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 914 800 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 189,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,82 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at