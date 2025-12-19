Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer

Kaum verändert zeigt sich der DAX am fünften Tag der Woche.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,17 Prozent leichter bei 24 157,42 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,064 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 24 196,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 199,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 258,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 153,23 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,577 Prozent abwärts. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 23 162,92 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Stand von 23 639,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 19 969,86 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 20,64 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 222,80 EUR), RWE (+ 0,82 Prozent auf 44,12 EUR), Bayer (+ 0,75 Prozent auf 35,57 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 554,60 EUR) und BMW (+ 0,60 Prozent auf 93,62 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen SAP SE (-1,36 Prozent auf 206,60 EUR), Scout24 (-0,98 Prozent auf 85,75 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 32,40 EUR), Deutsche Börse (-0,77 Prozent auf 219,10 EUR) und Daimler Truck (-0,77 Prozent auf 37,42 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 188 502 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,745 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,13 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

