Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge

Der DAX zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,17 Prozent leichter bei 24 666,09 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,166 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,848 Prozent tiefer bei 24 747,35 Punkten, nach 24 959,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 507,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 758,32 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der DAX mit 24 288,40 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 24 258,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der DAX-Kurs bei 20 990,31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,517 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 24 448,98 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit BMW (+ 0,98 Prozent auf 86,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,76 Prozent auf 211,90 EUR), adidas (+ 0,76 Prozent auf 152,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,43 Prozent auf 97,02 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,32 Prozent auf 381,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Fresenius SE (-4,33 Prozent auf 47,23 EUR), Bayer (-4,10 Prozent auf 42,58 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,18 Prozent auf 35,92 EUR), Vonovia SE (-2,96 Prozent auf 24,22 EUR) und Deutsche Telekom (-2,79 Prozent auf 26,81 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 098 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 230,166 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,40 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at