Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Kursentwicklung
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10.09.2026 17:58:51
Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge
Zum Handelsschluss tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent tiefer bei 25 401,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,081 Prozent auf 25 555,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 576,45 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 373,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 612,09 Punkten verzeichnete.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,45 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26 323,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, stand der DAX bei 24 195,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der DAX bei 23 632,95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,51 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,19 Prozent auf 279,70 EUR), Continental (+ 1,46 Prozent auf 70,70 EUR), Hannover Rück (+ 1,30 Prozent auf 249,00 EUR), BASF (+ 1,21 Prozent auf 53,34 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 54,94 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil HOCHTIEF (-6,06 Prozent auf 409,20 EUR), Vonovia SE (-3,03 Prozent auf 17,95 EUR), Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 140,82 EUR), Zalando (-2,92 Prozent auf 22,27 EUR) und SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 722 307 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 209,718 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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