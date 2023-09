Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Der DAX bewegte sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Der DAX schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,97 Prozent) bei 15 255,87 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 330,91 Zählern und damit 0,484 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 405,49 Punkte).

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 360,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 229,35 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der DAX auf 15 631,82 Punkte taxiert. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 26.06.2023, bei 15 813,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 12 227,92 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 8,43 Prozent. Bei 16 528,97 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 2,34 Prozent auf 323,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,33 Prozent auf 163,60 EUR), QIAGEN (+ 1,11 Prozent auf 37,39 EUR), Symrise (+ 0,97 Prozent auf 89,54 EUR) und Rheinmetall (+ 0,80 Prozent auf 250,80 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-5,18 Prozent auf 22,71 EUR), Siemens Energy (-4,14 Prozent auf 11,92 EUR), Porsche Automobil vz (-3,50 Prozent auf 46,90 EUR), Porsche (-3,42 Prozent auf 89,82 EUR) und SAP SE (-2,76 Prozent auf 120,98 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 10 296 972 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 146,283 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 8,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at