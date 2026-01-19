Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 1,33 Prozent schwächer bei 24 960,33 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,41 Prozent auf 24 940,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25 297,13 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 070,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 911,59 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der DAX lag vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 24 288,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der DAX mit 23 830,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 20 903,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,72 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 448,98 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 6,95 Prozent auf 44,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,96 Prozent auf 27,58 EUR), Rheinmetall (+ 0,95 Prozent auf 1 920,00 EUR), RWE (+ 0,27 Prozent auf 51,64 EUR) und EON SE (+ 0,11 Prozent auf 17,44 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil adidas (-5,19 Prozent auf 151,55 EUR), Porsche Automobil (-3,73 Prozent auf 36,11 EUR), Siemens Healthineers (-3,56 Prozent auf 44,65 EUR), BMW (-3,43 Prozent auf 85,68 EUR) und Airbus SE (-3,20 Prozent auf 210,35 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 8 406 215 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,34 erwartet. Mit 6,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

