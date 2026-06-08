Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge

Am Montag gibt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,31 Prozent auf 24 435,07 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,046 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,26 Prozent auf 24 447,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 759,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 24 427,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 475,05 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.05.2026, den Wert von 24 338,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 591,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 304,46 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,425 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,18 Prozent auf 448,90 EUR), Hannover Rück (+ 0,18 Prozent auf 227,60 EUR), EON SE (+ 0,14 Prozent auf 18,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 246,10 EUR) und Allianz (-0,03 Prozent auf 372,70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Zalando (-2,88 Prozent auf 23,93 EUR), MTU Aero Engines (-2,55 Prozent auf 294,10 EUR), Airbus SE (-2,49 Prozent auf 174,54 EUR), Heidelberg Materials (-2,32 Prozent auf 175,10 EUR) und Siemens (-2,29 Prozent auf 262,65 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 660 057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,897 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,22 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at