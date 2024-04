Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Am Donnerstag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,55 Prozent auf 17 997,15 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,828 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,004 Prozent leichter bei 18 096,51 Punkten in den Handel, nach 18 097,30 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 989,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 101,31 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,915 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.03.2024, den Stand von 17 746,27 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.01.2024, mit 16 547,03 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 655,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,32 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit RWE (+ 1,90 Prozent auf 31,09 EUR), Zalando (+ 1,07 Prozent auf 26,36 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 527,00 EUR), Beiersdorf (+ 0,58 Prozent auf 130,20 EUR) und Merck (+ 0,47 Prozent auf 151,00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-5,80 Prozent auf 21,29 EUR), Commerzbank (-1,77 Prozent auf 13,31 EUR), Siemens Healthineers (-1,35 Prozent auf 54,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,19 Prozent auf 24,90 EUR) und Siemens Energy (-1,07 Prozent auf 17,63 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 342 448 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 201,253 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

