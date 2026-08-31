Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Am Montag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,81 Prozent tiefer bei 26 354,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,209 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,398 Prozent tiefer bei 26 464,14 Punkten in den Handel, nach 26 569,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 353,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 471,79 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der DAX wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 25 629,24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 104,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 902,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,40 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Continental (+ 1,97 Prozent auf 71,38 EUR), BASF (+ 1,16 Prozent auf 53,13 EUR), Zalando (+ 1,16 Prozent auf 24,44 EUR), Brenntag SE (+ 0,75 Prozent auf 62,20 EUR) und Bayer (+ 0,45 Prozent auf 48,89 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,51 Prozent auf 144,44 EUR), Heidelberg Materials (-2,50 Prozent auf 165,80 EUR), Vonovia SE (-2,47 Prozent auf 19,36 EUR), Rheinmetall (-1,65 Prozent auf 1 135,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,40 Prozent auf 39,36 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 933 608 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220,942 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at