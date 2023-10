Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Am Donnerstag verliert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,25 Prozent auf 15 057,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,558 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,227 Prozent auf 15 060,65 Punkte an der Kurstafel, nach 15 094,91 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 15 075,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 15 052,73 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, lag der DAX noch bei 15 664,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 108,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, wurde der DAX mit 12 741,41 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 7,02 Prozent zu. Bei 16 528,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 7,04 Prozent auf 272,10 EUR), Merck (+ 5,19 Prozent auf 153,10 EUR), SAP SE (+ 4,71 Prozent auf 126,84 EUR), Fresenius SE (+ 0,73 Prozent auf 24,97 EUR) und Henkel vz (+ 0,12 Prozent auf 67,16 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-3,45 Prozent auf 69,50 EUR), Deutsche Börse (-2,48 Prozent auf 153,30 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,13 Prozent auf 21,14 EUR), Rheinmetall (-2,10 Prozent auf 261,50 EUR) und BMW (-1,66 Prozent auf 96,28 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 149 473 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 144,247 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

