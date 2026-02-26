Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX im Blick 26.02.2026 09:29:41

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der DAX bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 25 118,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,142 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,318 Prozent auf 25 095,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 175,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 132,49 Punkte, das Tagestief hingegen 25 093,25 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,015 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der DAX noch bei 24 933,08 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Wert von 23 726,22 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 26.02.2025, einen Stand von 22 794,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,36 Prozent zu. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 24 266,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,83 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 221,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,91 Prozent auf 100,85 EUR), BMW (+ 0,82 Prozent auf 88,84 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 59,37 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,82 Prozent auf 537,00 EUR), Scout24 (-2,24 Prozent auf 67,75 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 41,65 EUR), MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 374,20 EUR) und Heidelberg Materials (-1,68 Prozent auf 196,55 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 784 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 188,824 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,38 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

mehr Analysen
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 159,70 -1,57% adidas
Bayer 41,85 0,02% Bayer
BMW AG 88,42 -0,32% BMW AG
Deutsche Börse AG 231,40 2,34% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 33,82 2,42% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,52 0,46% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 189,55 -0,18% Heidelberg Materials
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,37 -0,98% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 366,60 -0,78% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 553,20 0,80% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 36,05 -0,58% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 170,64 -1,51% SAP SE
Scout24 71,60 3,69% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,20 0,10% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 309,90 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen