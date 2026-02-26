Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der DAX bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 25 118,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,142 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,318 Prozent auf 25 095,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 175,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 132,49 Punkte, das Tagestief hingegen 25 093,25 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,015 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der DAX noch bei 24 933,08 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Wert von 23 726,22 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 26.02.2025, einen Stand von 22 794,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,36 Prozent zu. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 24 266,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,83 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 221,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,91 Prozent auf 100,85 EUR), BMW (+ 0,82 Prozent auf 88,84 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 59,37 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,82 Prozent auf 537,00 EUR), Scout24 (-2,24 Prozent auf 67,75 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 41,65 EUR), MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 374,20 EUR) und Heidelberg Materials (-1,68 Prozent auf 196,55 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 784 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 188,824 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,38 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

