SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursentwicklung
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20.05.2026 09:28:45
Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer
Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent schwächer bei 24 383,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,014 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,227 Prozent auf 24 345,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 400,65 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 332,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 386,61 Punkten erreichte.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 2,31 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 24 417,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 260,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, lag der DAX bei 24 036,11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,636 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 170,54 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 65,63 EUR), Brenntag SE (+ 1,00 Prozent auf 60,36 EUR), Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 1 217,60 EUR) und Siemens (+ 0,70 Prozent auf 258,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Scout24 (-1,64 Prozent auf 72,00 EUR), Zalando (-1,47 Prozent auf 19,38 EUR), SAP SE (-1,37 Prozent auf 154,58 EUR), QIAGEN (-1,16 Prozent auf 29,43 EUR) und GEA (-1,08 Prozent auf 55,10 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 307 437 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick
Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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