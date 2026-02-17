Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone

Der DAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:16 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 24 764,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,136 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,016 Prozent schwächer bei 24 796,82 Punkten, nach 24 800,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 802,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 758,48 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 25 297,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, notierte der DAX bei 23 590,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, stand der DAX noch bei 22 798,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,919 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 1,70 Prozent auf 68,85 EUR), Hannover Rück (+ 1,46 Prozent auf 249,40 EUR), Vonovia SE (+ 1,29 Prozent auf 26,76 EUR), Fresenius SE (+ 1,21 Prozent auf 51,74 EUR) und Symrise (+ 1,17 Prozent auf 76,02 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil QIAGEN (-4,25 Prozent auf 41,08 EUR), Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 160,70 EUR), Infineon (-1,21 Prozent auf 42,69 EUR), Rheinmetall (-1,14 Prozent auf 1 601,50 EUR) und Heidelberg Materials (-0,75 Prozent auf 190,70 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 307 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 195,885 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

