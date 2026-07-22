Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start leichter

Der DAX bewegt sich am Mittwoch nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent schwächer bei 24 993,74 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,040 Prozent auf 25 001,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 011,35 Punkten am Vortag.

Bei 25 025,73 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 985,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,907 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, betrug der DAX-Kurs 25 139,69 Punkte. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 24 194,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, stand der DAX noch bei 24 041,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,85 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell GEA (+ 5,82 Prozent auf 62,70 EUR), Airbus SE (+ 5,58 Prozent auf 205,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,04 Prozent auf 339,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,76 Prozent auf 506,20 EUR) und Hannover Rück (+ 0,65 Prozent auf 248,60 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Scout24 (-2,33 Prozent auf 69,05 EUR), HOCHTIEF (-1,55 Prozent auf 457,00 EUR), SAP SE (-1,39 Prozent auf 134,52 EUR), Beiersdorf (-1,38 Prozent auf 77,44 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,26 Prozent auf 56,40 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 213 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 202,114 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Mit 7,65 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at