Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 25 781,97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,151 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,184 Prozent auf 25 770,45 Punkte an der Kurstafel, nach 25 817,89 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 796,94 Punkte, das Tagestief hingegen 25 758,28 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der DAX-Kurs 24 759,05 Punkte. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 22 921,59 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 24 073,67 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,06 Prozent zu Buche. Bei 25 900,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 143,02 EUR), Beiersdorf (+ 1,90 Prozent auf 77,08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,84 Prozent auf 505,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,75 Prozent auf 41,91 EUR) und BMW (+ 1,66 Prozent auf 61,12 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-5,69 Prozent auf 160,74 EUR), Infineon (-3,67 Prozent auf 74,38 EUR), HOCHTIEF (-2,37 Prozent auf 485,60 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 279,25 EUR) und Rheinmetall (-0,48 Prozent auf 1 124,60 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 505 995 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 216,559 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at