Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|LUS-DAX-Performance
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01.10.2026 15:58:54
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot
Um 15:55 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 25 073,00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 827,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 230,00 Punkten lag.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der LUS-DAX 25 833,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 24 999,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 24 225,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 3,25 Prozent auf 146,35 EUR), SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 188,54 EUR), Scout24 (+ 1,49 Prozent auf 68,00 EUR), HOCHTIEF (+ 1,29 Prozent auf 392,40 EUR) und Daimler Truck (+ 0,38 Prozent auf 41,99 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-3,19 Prozent auf 46,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,19 Prozent auf 68,92 EUR), Deutsche Bank (-1,99 Prozent auf 31,23 EUR), Airbus SE (-1,86 Prozent auf 187,04 EUR) und RWE (-1,79 Prozent auf 58,24 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 637 998 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,959 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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