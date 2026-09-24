Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Mit dem LUS-DAX ging es zum Handelsschluss abwärts.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,28 Prozent schwächer bei 25 280,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 166,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 428,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 26 119,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 776,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 704,00 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,91 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 2,98 Prozent auf 78,18 EUR), Hannover Rück (+ 2,21 Prozent auf 259,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,99 Prozent auf 512,60 EUR), Allianz (+ 1,48 Prozent auf 419,20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,21 Prozent auf 368,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-3,94 Prozent auf 56,26 EUR), Rheinmetall (-3,41 Prozent auf 990,00 EUR), Scout24 (-3,25 Prozent auf 68,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,85 Prozent auf 70,82 EUR) und BMW (-2,45 Prozent auf 56,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 7 121 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,434 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at