Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance
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10.04.2026 17:59:00
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,57 Prozent leichter bei 23 745,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 036,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 744,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 815,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 279,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, notierte der LUS-DAX bei 20 694,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,34 Prozent abwärts. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,96 Prozent auf 189,70 EUR), BASF (+ 2,09 Prozent auf 54,70 EUR), BMW (+ 1,77 Prozent auf 83,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 167,22 EUR) und Commerzbank (+ 1,32 Prozent auf 34,56 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-5,57 Prozent auf 1 463,80 EUR), Hannover Rück (-1,45 Prozent auf 272,80 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 21,98 EUR), EON SE (-1,19 Prozent auf 19,59 EUR) und Brenntag SE (-1,18 Prozent auf 58,48 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 020 694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 176,464 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,06 zu Buche schlagen. Mit 6,72 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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