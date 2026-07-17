Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone

So bewegt sich der LUS-DAX am Freitag.

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent tiefer bei 24 774,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 800,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 648,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 24 850,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 17.04.2026, mit 24 650,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 400,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,847 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 139,90 EUR), EON SE (+ 1,19 Prozent auf 19,12 EUR), BMW (+ 0,96 Prozent auf 58,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 26,93 EUR) und GEA (+ 0,75 Prozent auf 60,75 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-4,28 Prozent auf 61,94 EUR), Siemens Energy (-2,49 Prozent auf 145,04 EUR), Siemens (-2,25 Prozent auf 264,60 EUR), Commerzbank (-1,74 Prozent auf 37,37 EUR) und Deutsche Bank (-1,72 Prozent auf 31,14 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 499 029 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,888 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at