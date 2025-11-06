Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich

Am Donnerstag ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 1,65 Prozent auf 23 702,50 Punkte abwärts.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 23 683,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 100,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 453,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 06.08.2025, einen Stand von 23 951,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der LUS-DAX noch bei 19 141,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,63 Prozent auf 43,32 EUR), Zalando (+ 6,58 Prozent auf 24,14 EUR), RWE (+ 1,24 Prozent auf 43,12 EUR), Continental (+ 0,84 Prozent auf 67,06 EUR) und Henkel vz (+ 0,76 Prozent auf 71,62 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 196,75 EUR), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Deutsche Börse (-4,14 Prozent auf 210,80 EUR), Brenntag SE (-3,14 Prozent auf 46,30 EUR) und Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 104,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 958 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257,378 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,76 erwartet. BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,36 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at