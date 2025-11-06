Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Index im Fokus 06.11.2025 17:59:24

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich

Der LUS-DAX fiel am Donnerstag.

Am Donnerstag ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 1,65 Prozent auf 23 702,50 Punkte abwärts.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 23 683,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 100,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 453,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 06.08.2025, einen Stand von 23 951,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der LUS-DAX noch bei 19 141,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,63 Prozent auf 43,32 EUR), Zalando (+ 6,58 Prozent auf 24,14 EUR), RWE (+ 1,24 Prozent auf 43,12 EUR), Continental (+ 0,84 Prozent auf 67,06 EUR) und Henkel vz (+ 0,76 Prozent auf 71,62 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 196,75 EUR), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Deutsche Börse (-4,14 Prozent auf 210,80 EUR), Brenntag SE (-3,14 Prozent auf 46,30 EUR) und Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 104,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 958 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257,378 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,76 erwartet. BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,36 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

22.10.25 Siemens Energy Verkaufen DZ BANK
21.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
15.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

