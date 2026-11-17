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17.11.2026 17:58:41
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück
Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,72 Prozent auf 26 045,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 477,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 010,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 475,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26 302,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 457,00 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,02 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 1,11 Prozent auf 28,34 EUR), Merck (+ 0,70 Prozent auf 150,75 EUR), Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 88,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,17 Prozent auf 177,45 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Bank (-6,00 Prozent auf 30,94 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 125,00 EUR), BASF (-2,79 Prozent auf 52,24 EUR) und RWE (-2,63 Prozent auf 57,70 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 10 455 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 240,984 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|-2,71%
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Telekom AG
|26,96
|0,37%
|Heidelberg Materials
|175,60
|-0,28%
|Henkel KGaA Vz.
|88,04
|0,69%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,53
|-2,18%
|Merck KGaA
|149,80
|0,57%
|RWE AG St.
|57,64
|-2,44%
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
|Siemens Energy AG
|125,34
|-1,23%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|66,20
|-1,25%
|Zalando
|28,13
|1,37%
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