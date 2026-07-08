Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|XETRA-Handel im Fokus
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08.07.2026 12:26:39
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück
Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 2,31 Prozent auf 24 874,50 Punkte.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 821,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 456,00 Punkten.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Wert von 24 569,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 990,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 237,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 1,86 Prozent auf 56,94 EUR), EON SE (+ 1,39 Prozent auf 19,32 EUR), BASF (+ 1,09 Prozent auf 47,87 EUR), RWE (+ 0,32 Prozent auf 56,76 EUR) und Hannover Rück (-0,48 Prozent auf 248,20 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Bank (-5,90 Prozent auf 30,40 EUR), Vonovia SE (-5,63 Prozent auf 21,12 EUR), Zalando (-5,14 Prozent auf 25,84 EUR), adidas (-4,55 Prozent auf 179,35 EUR) und Heidelberg Materials (-4,31 Prozent auf 166,70 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 387 807 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,654 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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