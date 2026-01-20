BMW Aktie
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
20.01.2026 09:28:58
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,84 Prozent auf 24 743,50 Punkte nach.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 908,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 693,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 288,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 339,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 21 028,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,723 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 447,00 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 0,55 Prozent auf 72,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,66 EUR), Brenntag SE (+ 0,29 Prozent auf 49,02 EUR), BMW (+ 0,14 Prozent auf 85,80 EUR) und Symrise (+ 0,11 Prozent auf 72,58 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,29 Prozent auf 36,25 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 50,60 EUR), Siemens Energy (-1,98 Prozent auf 131,50 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 251,20 EUR) und Infineon (-1,51 Prozent auf 40,02 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 234 192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro den größten Anteil.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
