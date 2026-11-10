L&S DAX Indikation
|
26 540,00
|
-16,00
|
-0,06 %
|Index-Performance im Blick
|
10.11.2026 17:58:47
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer
Der LUS-DAX schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 26 373,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 641,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 351,00 Punkten.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 25 175,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 26 340,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 086,00 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,36 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 690,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 4,37 Prozent auf 87,36 EUR), Zalando (+ 3,03 Prozent auf 28,24 EUR), Daimler Truck (+ 2,39 Prozent auf 42,77 EUR), Hannover Rück (+ 2,35 Prozent auf 295,80 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,00 Prozent auf 33,12 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 119,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,45 Prozent auf 68,48 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,18 Prozent auf 41,37 EUR) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,92 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 089 328 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,935 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|57,76
|-0,99%
|Daimler Truck
|42,63
|-0,61%
|Deutsche Bank AG
|33,27
|0,29%
|Deutsche Telekom AG
|25,98
|-0,15%
|Hannover Rück
|292,00
|-1,28%
|Henkel KGaA Vz.
|86,90
|-0,41%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,42
|-0,34%
|SAP SE
|209,55
|0,02%
|Siemens Energy AG
|129,96
|6,77%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,84
|0,00%
|Vonovia SE
|16,96
|-1,17%
|Zalando
|27,41
|-2,77%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 538,00
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.