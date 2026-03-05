Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

LUS-DAX-Performance 05.03.2026 15:59:17

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,94 Prozent schwächer bei 24 045,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 946,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 363,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 401,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 038,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 23 183,00 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,12 Prozent nach. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 594,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 4,44 Prozent auf 148,10 EUR), Zalando (+ 3,74 Prozent auf 20,40 EUR), SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 171,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,97 Prozent auf 39,92 EUR) und Symrise (+ 1,64 Prozent auf 72,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,32 Prozent auf 46,04 EUR), Fresenius SE (-4,19 Prozent auf 46,16 EUR), Merck (-4,02 Prozent auf 118,10 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 580,50 EUR) und Siemens Energy (-2,83 Prozent auf 158,15 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 175 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,207 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,21 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

