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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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26.06.2026 12:26:47
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 1,17 Prozent auf 24 682,00 Punkte nach.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 677,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 973,00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 226,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 636,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 23 743,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,472 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 0,91 Prozent auf 73,28 EUR), Beiersdorf (+ 0,65 Prozent auf 74,42 EUR), Allianz (+ 0,37 Prozent auf 408,60 EUR), Vonovia SE (+ 0,19 Prozent auf 21,45 EUR) und EON SE (+ 0,17 Prozent auf 18,03 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Zalando (-5,45 Prozent auf 25,15 EUR), Infineon (-4,22 Prozent auf 78,55 EUR), Siemens Energy (-3,81 Prozent auf 157,24 EUR), Scout24 (-3,42 Prozent auf 69,20 EUR) und Merck (-2,55 Prozent auf 143,25 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 089 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 206,879 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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