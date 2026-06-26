Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 26.06.2026 12:26:47

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter

Der LUS-DAX notiert am Freitagmittag im negativen Bereich.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 1,17 Prozent auf 24 682,00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 677,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 973,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 226,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 22 636,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 23 743,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,472 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 0,91 Prozent auf 73,28 EUR), Beiersdorf (+ 0,65 Prozent auf 74,42 EUR), Allianz (+ 0,37 Prozent auf 408,60 EUR), Vonovia SE (+ 0,19 Prozent auf 21,45 EUR) und EON SE (+ 0,17 Prozent auf 18,03 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Zalando (-5,45 Prozent auf 25,15 EUR), Infineon (-4,22 Prozent auf 78,55 EUR), Siemens Energy (-3,81 Prozent auf 157,24 EUR), Scout24 (-3,42 Prozent auf 69,20 EUR) und Merck (-2,55 Prozent auf 143,25 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 089 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 206,879 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

mehr Analysen
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 406,30 0,27% Allianz
Bayer 46,70 0,45% Bayer
Beiersdorf AG 75,42 2,14% Beiersdorf AG
E.ON SE 18,02 0,25% E.ON SE
Henkel KGaA Vz. 73,64 1,71% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 77,92 -4,99% Infineon AG
Merck KGaA 145,10 -1,29% Merck KGaA
Scout24 72,15 0,28% Scout24
Siemens AG 267,30 -1,93% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,74 -6,50% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,34 -3,73% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,53 0,98% Vonovia SE
Zalando 24,75 -6,74% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 642,00 -1,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen